Isparta Yenişarbademli Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Isparta Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajı'nda çalışmalara aralıksız devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü; tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken; sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Isparta ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Isparta Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, çalışmaları devam eden Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajı'nın tamamlanmasıyla, barajda depolanacak su ile 25 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

Baraj gövde dolgusu, rezervuar kaplama imalatı, toplulaştırma çalışmaları ve 500 hektarlık alanın sulama imalatlarının tamamlandığını belirten, Akca, “Sulama hattı boru imalatları ve ön yüzü beton imalatları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 62 metre, kret uzunluğu 494 metre ve su depolama kapasitesi 5,32 milyon metreküp olan Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajı'nın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 3 milyon 540 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.