İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Anıtkabir'e ziyaret

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. 2008 yılından bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olan Herzog, resmi ziyaretleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'e geldi. Herzog, beraberinde eşi Michal Herzog ve İsrail heyeti ile Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Herzog, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Herzog, Anıtkabir'i ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Herzog'un bugün başlayan ziyareti kapsamında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.