İstanbul Kastamonuspor TEB'le Ata evinde

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, Türk Ekonomi Bankası (TEB) sponsorluğunda "Benim TEB'im Benim Geleceğim" projesi kapsamında gittiği Yunanistan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu evde gerçekleşen bir törenle kutladı.

Atatürk'ün Selanik'teki evinde gerçekleşen kutlamalara Türk, Yunan ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden vatandaşlar yoğun bir katılım gösterdi. Törende yer alan katılımcılar, duygu dolu anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Türk ve Yunan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve coşku ile kutlanan 23 Nisan şenlikleri, Başkonsolos Orhan Yalman'ın ve protokolün açılış konuşmalarıyla başladı. Yalman, “Duygu dolu bir gün yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarına armağan eden Atamızın doğduğu evde kutlamak çok önemli. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yunanistan'da bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarının hazırlamış olduğu çeşitli etkinliklerin gösterimiyle programa devam edildi.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübünü temsilen ise kürsüye futbolculardan Enes Mendi çıktı. Kısa bir konuşma gerçekleştiren Mendi, "Bugün bu kürsüye kısa bir teşekkür konuşması için çıktım. 23 Nisan, Atamızın dünya çocuklarına armağan ettiği büyük bir hazinedir. İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atamızın doğduğu topraklarda bulunmaktan çok mutluyuz" dedi.

İstanbul Kastamonuspor Kulübü As Başkanı İlker Dilek, Selanik Başkonsolosu Yalman'a İstanbul Kastamonuspor forması hediye etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Atatürk evi müzesi ziyaret edilerek program sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dostluk Müsabakası'nda ise İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, Yunanistan'ın köklü ve tecrübeli ekibi PAOK ile mücadele etti. Karşılaşmayı Selanik Başkonsolosu Yalman ile İstanbul Kastamonuspor As Başkanı Dilek, maçı tribünde birlikte izledi.

Maçın hakemiyse Kastamonu Bölgesi kadın hakemlerinden Asen Albayrak yönetti.

Karşılaşma 1-1 sona ererken sahada dostluk kazandı.