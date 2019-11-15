İstanbul Kastamonuspor'dan Avrupa açılımı

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye'de bir ilke imza atarak uluslararası alanda gençlerin geleceğine yön verecek projesini hayata geçirmek için ilk adımı attı. Bu kapsamda İstanbul Kastamonuspor ile University of East London ve Westham United Foundation arasında "Sportif Gençlik Değişim Projesi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında University of East London öğretim görevlisi ve aynı zamanda İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden biri olan Westham United'ın eğitim direktörü, proje lideri Gerald Raymond Diver, İstanbul Kastamonuspor'un davetlisi olarak çalışma ziyareti için İstanbul'a geldi. Diver, projenin startını Türkiye'de vermekten ve sosyal statüsü düşük, dar gelirli ailelerin çocuklarının geleceklerine yön verecek ve ülkeler arasında uygulanacak olan 'Sportif Gençlik Değişim Projesi' kapsamında Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Diver, "Sportif faaliyetler aracılığıyla çocuklarımızın, gençlerimizin bireysel yönlerini geliştirerek, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutarak iyi sporcular ve vizyoner bireyler olmalarına katkı sağlayacak olan bu projenin bir parçası olmanın heyecanını yaşıyorum" dedi.

Çalışma ziyaretinde Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi'nde proje içeriği ve uygulama metodlarıyla ilgili çocuklarla birlikte ebeveynlerini de bilgilendiren Diver, resmi prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte 2020 yılının Şubat ayında projenin ilk adımının uygulanmaya başlanacağını ve ilerleyen süreçte daha geniş kitlelere ulaşarak çok sayıda gence katkı sağlayacaklarını belirtti.

"Bütün mesaimizi de çocuk ve gençlik yatırımı üzerine yapıyoruz"

İstanbul Kastamonuspor Başkanı İlker Dilek, çocukların sporla evrilip gelişimlerini sürdürmelerinin başarının anahtarı olduğunu dile getirdi. Çocukları çok iyi anladığını, kendisinin de bu süreçleri yaşayarak, zorlukları aşarak bugüne geldiğini söyleyen Dilek, "Bizim elimizden tutan kimse yoktu ancak onların elini hiç bırakmayacak bizler varız. Kimisi futbolcu olur sahada kalır, kimisi top toplayıcı olur futbolun içinde olur. Bakarsınız biri fizyoterapist diğeri spor hekimi olur ama mutlaka hayattan bir şeyler kapabilmeleri lazım. Bütün mesaimizi de çocuk ve gençlik yatırımı üzerine yapıyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimizin gelişimine çok ciddi katkılar sağlayacak"

Çocuklara ve gençlere yatırım yapmanın, geleceğe yatırım yapmak olduğunu vurgulayan Dilek, şunları kaydetti:

"Bu temel ilkemiz doğrultusunda tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin geleceğine ışık tutacak yeni fikirlerin ve projelerin hayata geçmesi için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. İstanbul Kastamonuspor, University of East London ve Westham United Foundation iş birliğiyle Türkiye'de ilk kez uygulanacak Sportif Gençlik Değişim Projesi, gençlerimizin gelişimine çok ciddi katkılar sağlayacak. Bu süreç yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmayacak, Avrupa'nın farklı ülkelerinde partner spor kulüpleri ile sportif, eğitim ve kültürel faaliyetler kapsamında bu projeyi sürdüreceğiz. Yalnızca çocuklarımız değil eğiticilerimiz de yeni kazanımlar elde edecek. Bu süreçte çocuklar farklı kültürleri tanıyacak, yabancı dil öğrenecek ve geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa edecekler. Sizlere söz veriyoruz bize inanın, destekleyin ve takip edin. İstanbul Kastamonuspor olarak Türk gençliğine ve Türkiye'ye hizmetlerimize artırarak devam edeceğiz."