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İstanbul'da 12 ülkeden uzmanların katılımı ile kanser sempozyumu düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile Okan Üniversitesi Hastanesinin ev sahipliğinde İstanbul’da "Meme ve Kolorektal Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteği ile Okan Üniversitesi Hastanesinin ev sahipliğinde İstanbul'da "Meme ve Kolorektal Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" gerçekleştirildi.


Türkiye ve çevre ülkelerdeki kanser hastalarına daha nitelikli hasta bakımı, tedavi imkanları ve koşulları sağlamak amacıyla meme ve kolon kanserli hastaların kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerine yönelik deneyimlerin paylaşıldığı sempozyumda aynı zamanda tanıları konulmuş olan hastalar da davet edildi ve ücretsiz olarak doktorlara danışma imkanı buldular. Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Romanya, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Tacikistan, Gürcistan, Irak ve Mısır'dan alanında başarılı 45 doktor ile Okan Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen sempozyumda sunumlar yapıldı. Ayrıca Küba Onkoloji Enstitüsü Başkan Yrd. Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti, Küba'daki kanser tedavisi ve kullanılan kanser aşıları ile ilgili sunum yaptı.

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