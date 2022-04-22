İstanbul'dan gelen 23 öğrenci TUSAŞ tesislerinde gökyüzü ile buluştu

Dr. İsmail Demir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde İstanbul'dan gelen 23 çocuğun TUSAŞ gezisine eşlik etti. Çocuklar ile TUSAŞ'ın yerli ve milli ürünlerini inceleyen Demir, daha sonra yine çocuklar ile helikopter turu yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesisleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul'dan gelen minikleri ağırladı. İstanbul Bağcılar Belediyesi'nin gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ile TUSAŞ'ı ziyaret etmeye hak kazanan 23 öğrenciye Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de eşlik etti. Öğrenciler önce TUSAŞ tesislerini gezerek yerli ve milli hava araçlarını yerinde gördü. Daha sonra helikopter ile Ankara turu atmak için uçuş alanına geçen minikler yine burada yer alan GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR, T70 gibi yerli ve milli hava araçlarını yakından görme imkanına kavuştu. Aynı zamanda gençlerin bu gezisine gökyüzünde akrobatik hareketler ile eşlik eden yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ ise nefes kesti. Çocuklar daha sonra yerli ve milli hafif taarruz uçağı HÜRJET'in simülatörünü kullanarak eğlendi.

“Biz bir uçak mühendisliği öğrencisi olarak bile 2'nci, 3'üncü sınıftan sonra uçak görebilmiştik”

İstanbul'dan gelen iki öğrenci birlikte helikopter ile Ankara turu yapan ve çocukların ilk kez gökyüzü ile buluşma anlarına şahitlik etmenin çok gurur verici olduğunun altını çizen SSB Başkanı Demir, “Çocuklarımız burada biz de onlar ile beraberiz ve heyecanlıyız. Yarın 23 Nisan ve tabi klasik bir söz var, ‘onlar bugünün çocukları yarının büyükleri'. Şuan da çocuklarımız bunları görüyorlar. Biz bir uçak mühendisliği öğrencisi olarak bile 2'nci, 3'üncü sınıftan sonra uçak görebilmiştik. Çocuklarımız bu yaşta bu fırsatları elde edebiliyorlar. Sağ olsunlar arkadaşlarımız da fırsat verdiler. Kendilerinin ufukları açılsın hangi meslekleri seçecekleri kendilerine bağlı ama teknoloji nedir, ülkemizde neler yapılıyor bunlara dokunmak görmek çok önemli. Tabi ki şuan da iletişim çağında bir çok şeye online erişebiliyorlar ama bil fiil görmek herhalde farklı” ifadelerini kullandı.

“TUSAŞ olarak başkanımın da dediği gibi ‘gelecek gençlerde diyoruz”

Çocukları geleceğin teminatı olarak gördüklerini ve tesislerinde ağırlamaktan çok mutlu olduklarını vurgulayan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “TUSAŞ olarak başkanımın da dediği gibi ‘gelecek gençlerde diyoruz. Başkanım da onlarca yıl başkanlığı garanti edecek anlaşılan bu genç yaşında. Hayırlı olsun kapılarımız her zaman açık” diye konuştu.

“Heyecanlandım, aşağısı gökyüzünden çok küçük görünüyor”

Hayatında ilk kez helikoptere bindiğini ve çok heyecanlandığını belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Arif Eymen Türk, “Daha önce hiç uçmamıştım ve güzeldi. Heyecanlandım, aşağısı gökyüzünden çok küçük görünüyor” şeklinde konuştu. Aynı helikopter ile uçan 5'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim, “Daha önce uçmamıştım, havaya kalkarken ayaklarım sanki yere düşecek gibi oluyordu. Birazcık heyecanlandım. Ben büyüyünce futbolcu olmak istiyorum” açıklamasında bulundu.