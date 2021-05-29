İstanbul'un Fethi Keçiören'de coşkuyla kutlandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yılı kapsamında üstü açık otobüsle ilçenin birçok mahallesini gezerek bu özel günü Keçiörenlilerle birlikte kutladı.

Keçiören Belediyesi tarafından İstanbul'un Fethi'ne özel süslenen üstü açık otobüsle ilçe turu yapan ve fetih coşkusunu meşaleler yakarak Keçiörenlilerle paylaşan Altınok, vatandaşların pencere ve balkonlarından sundukları alkışlarına selamla karşılık verdi.

“Sevdalarını gerçekleştiren bir ecdadın evlatlarıyız”

Otobüs turunda İstanbul'un Fethi'ne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Altınok şunları söyledi:

“Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşındayken koskoca Bizans'ı yenip, bayrağımızı Bizans'ın kalbi olan İstanbul'a, Ulubatlı Hasan'ın şehadetiyle dikmiştir. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadisinde ‘İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.' buyurmuştur. Türk milleti Sevgili Peygamberimizin duasına ve özgüsüne mazhar olmuş bir millettir. İşte biz, sevdalarını gerçekleştiren bir ecdadın evladıyız. Aşılmaz surlar aşılmış, karadan gemiler yüzdürülmüş, iman gücü ve kuvvetiyle İstanbul'un fethi gerçekleşmiştir. Yüce Rabbim, Fatih Sultan Mehmet Han'dan, Molla İbrahim'den, Ak Şemsettin'den, Hacı Bayram-ı Veli'den razı olsun.”

“Bir yıldız doğdu”

Başkan Altınok, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte Anadolu topraklarını vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmet ve minnetle anarak, “Osmanlı'ya; yıkıldı, bitti, tükendi denildiği noktada genç bir yıldız doğdu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sayıca ve silahça üstün olan 7 düvele karşı savaşarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurdu. Allah tüm şehit ve gazilerimizden razı olsun” diye konuştu.