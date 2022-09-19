İstasyon Kütüphane ANKARAY Dikimevi İstasyonu'nda kitapseverler ile buluşmaya devam ediyor

Yolcuların seyahatlerini kitap okuyarak değerlendirmesi amacıyla Kızılay Metro İstasyonu ve Dikimevi ANKARAY İstasyonu'nda açılan ücretsiz kütüphanelere başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün “Al, Oku, Bırak” sloganıyla hayata geçirdiği Kızılay Metro İstasyonu temalı kütüphaneden sonra öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle ANKARAY Dikimevi İstasyonu'nda hizmete açtığı ‘İstasyon Kütüphane' başkentlilerden yoğun ilgi görüyor.

Dikimevi Kütüphanesinde kitap sayısı 4 bin 730'a ulaştı

“Dikimevi ANKARAY Kitap İstasyonu” adıyla hizmete açılan kütüphane, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürüyor. Ders ve hikaye kitapları, romanlar, ansiklopediler ile dergilerin bulunduğu 5 bin kitap kapasiteli kütüphanede vatandaşların kitap okuyacakları ve ders çalışacakları masalar da bulunuyor. EGO Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yurtalp Erdoğdu, kütüphane ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Kızılay istasyonumuzda 48 kitapla ve mini bir kütüphane ile başlattığımız projemiz vatandaşlarımızdan büyük ilgi ve destek görerek bugün ikinci kütüphane ve 4 bin 730 kitaba ulaştı. ‘Al, Oku, Bırak' sloganıyla hizmete giren Kızılay Metro Kitap İstasyonu'muzdan sonra şu an ANKARAY Dikimevi istasyonumuzda ikinci kütüphanemizi açtık. Her yaş grubundan vatandaşlarımızın büyük ilgisiyle gelinen noktada günlük dolaşımda olan kitap sayımız ise binlere yaklaştı. Kitap okumak isteyen vatandaşlarımız kitap istasyonumuza müracaat ederek, sadece ad-soyadı ve iletişim numarası ile ücretsiz olarak kitaplardan birini seçiyor. Bir aylık sürede de teslim etmelerini bekliyoruz. Burada en önemlisi ve bizi en çok mutlu eden şey vatandaşlarımızın bu projeye büyük bir katılımla sahip çıkmaları ve bir anlamda kitap, kütüphane sayısının artması için bizi teşvik etmeleridir.”