İşte ikinci turda kullanılacak oy pusulasının örneği

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için ikinci tura kaldı. En çok oy alan iki aday için yeni oy pusulaları basılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur yarışında vatandaşların kullanacağı oy pusulası ortaya çıktı.

“Oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır”

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek, “Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır” açıklamasında bulunmuştu.