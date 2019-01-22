İşte PKK'nın gerçek yüzü

Terörist ifadesinde, “14-15 yaşlarındayken çocukluk arkadaşı Cihan kod adlı teröristle birlikte örgüte katıldıklarını, aynı kampta eğitim aldıklarını, arkadaşı Cihan kod adlı teröristin sözde elebaşlarına hizmette kullanıldığını, bir gün grubun sözde liderinin barınağına yemek götürmek amacıyla girdiğinde sözde lideri başka bir teröristle uygunsuz vaziyette yakaladığını, bu durumdan kimseye bahsetmemesi yönünde ciddi baskı yapıldığını, bu olaydan bir süre sonra Cihan kod adlı teröristin ajan olmakla suçlandığını ve örgüt mensupları tarafından dövüldüğünü, çeşitli işkencelere maruz kaldığını” söyledi.

Cihan kod adlı terörist için kurulan sözde mahkemede infaz edilmesine karar verildiğini, belirten itirafçı terörist, “İnfazdan önce teröriste kendi mezarını kazdırdıklarını, çocukluk arkadaşının gözlerinin önünde kurşuna dizildiğini” ifade etti.

Arkadaşının başına gelenlerin kendi başına da gelmesinden endişe duyan terörist yaşadıklarını hazmedemeyerek teslim olduğunu belirtti.