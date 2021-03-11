‘İstiklal' kısa film yarışması ödül töreni

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından düzenlenen 'İstiklal' kısa film yarışmasının ödül töreni Mecliste yapıldı.

‘İstiklal' kısa film yarışmasının ödül töreni TBMM Tören Salonu'nda yapıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Mücadele günlerinde milletin ‘istiklal' kelimesini tam manasıyla yüklenip omzuna, harf harf yaşadığını, canlarıyla mallarıyla kurtuluş destanını yazdığını belirterek, “Kurtuluş Savaşı'na, Milli Mücadelemize İstiklal Savaşı denmesinin altında yatan gerçek doğuda Ermenistan çetelerine, kuvvetlerine, batıda İtilaf Devletleri'nin harekete geçirdikleri Yunan askerlerine, güneyde Fransız ordusuna karşı girişilen işte bu bağımsızlık mücadelesidir. Elbette bu bağımsızlık mücadelesi için yazılan marş da istiklal adını taşımalıydı. Kendisi bizzat şahit olarak o zor günleri kaleme alan Mehmet Âkif, sanki kendisinden sonraki nesiller için de o günlerin yapılabilecek en iyi tasvirini yapmıştır. Mehmet Âkif Türkçe'yi iyi kullanarak insanları etkileyebilen bir hatip, kalemini etkili kullanan nadide üdebadandır. Mehmet Âkif, dilin bütün inceliklerine hakim büyük bir mütefekkirdir. Onun destekleriyle yayın hayatına başlayan Sebilürreşad'ın üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti. Her ne kadar 1966 yılı ila 2016 yılı arasında yayın hayatına devam edemese de Sebilürreşad dergicilik alanında önemini korumaya devam etmiştir. İstiklal Marşı'nın 100. yılı vesilesiyle Sebilürreşad'ın özel bir sayısını hazırladık. İnşallah dergimizin bu sayısı istiklalimize yaraşır nitelikte okuyucunun istifadesine sunulacak” dedi.

Şentop şöyle konuştu:

“Bu düşüncelerle bugün burada İstiklal Marşımızın 100. yılında ‘İstiklal' isimli kısa film yarışmasının ödül törenini gerçekleştirmek ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla düzenlediğimiz ‘Yaşadığımız İl ve İstiklal Marşı' konulu kartpostal resimleme yarışmasını bugün itibarıyla başlattığımızı duyurmak için toplandık. Milli Mücadele'yi, istiklâlimizi, milli marşımızın yazarı Mehmet Âkif'i gelecek nesillere aktarmak için resimlere, fotoğraflara, sinemaya, belgesellere, kısa filmlere ihtiyacımız var. Çünkü biliyoruz ki, sanatın insanın bilgisini artırma ve duygularını karşı tarafa aktarma oranı, belki de en önemlisi gelecek nesillere miras olarak kalma oranı yüksektir. Bugün bütün büyük şahsiyetlere baktığımızda onlardan bizlere bir eser, bir tablo, bir külliyat, bir şiir, bir güzel söz kaldığını görürüz. Bunların hepsi sanattır. Günümüzde ise görsel sanatların yükselişe geçtiği aşikardır. Kısa film çekmek, yazmak, yönetmek uzun metrajlı filmlere göre bir nebze daha zordur diyebiliriz. Bir sanat eserinin hacmi küçüldükçe derdini anlatması güçleştiğinden hüner gerektiren bir iştir.”

Şentop, konuşmasının ardından birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ödüllerini verdi. Şentop, ‘İstiklal' isimli kısa filme birincilik ödülünü verdi.