İstiklal Marşı'nın kabulü Keçiören'de kutlandı

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı, İstiklal Marşı'nın kabulünü Haluk Derinöz yönetimindeki “Can Koro Bilge Türk Konseri” ile kutladı.

Keçiören Belediyesi ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen törenle İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yılını kutladı. Konsere Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.

Konserde konuşan Başkan Altınok, Mehmet Akif Ersoy'un önemine dikkat çekerek, “İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Milli Mücadele'nin önemli kahramanlarından biridir. Ülkemizi dolaşarak camilerde, meydanlarda vaazlar vermiş, Milli Mücadele'ye karşı milletimizi ayağa kaldırmıştır. Yedi düvele karşı verilen Milli Mücadele'nin sonunda kaleme aldığı İstiklal Marşı'mız da milletimizin yeniden doğuşu ve devlet oluşunun sembolüdür” dedi.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin tescilli olduğunu da hatırlatan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Osmanlı İmparatorluğumuzun parçalanması ile birlikte yedi düvele karşı başlattığımız Milli Mücadele Atatürk ve bir grup vatansever kahramanımızın kararlı duruşu neticesinde kahramanlık destanına dönüşmüş ve tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. İngiliz mandasını kabul etmeyen kahramanlarımız tutuklanmak pahasına vatanı düşman işgalinden kurtarmışlardır. Bize bu toprakları vatan yapan Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”

Başkan Altınok, konser için belediye konservatuarı korosuna ve Haluk Derinöz'e de teşekkür ederek, “Gönül pasımızı silen, bizi bizden alan ve uzaklara götüren eserleri bugün dinledik. Koromuza ve sanatçımıza çok teşekkür ediyorum” ifadeleri kullandı.