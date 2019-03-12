İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlardan Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi ile Anadolu Mektebi iş birliğiyle 12 Mart'ta “İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılında İstiklalden İstikbale Mehmet Akif Ersoy” başlıklı panel düzenlendi.

Türk Tarih Kurumu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, istiklal kavramı üzerinde durdu. İstiklal kavramının içtimai yönüne dikkat çeken Prof. Dr. Turan, istiklal kavramının haysiyet ve şeref gibi kavramlar olmadan anlaşılamayacağını ifade etti. Türk milletinin, istiklal için yaşayan bir millet olduğunu tarih boyunca defalarca gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Turan, “bu milletin içinden çıkmış bazı yiğit evlatlar istiklale ulaşmaya önderlik etmiştir. Mehmet Akif de bu isimlerden biridir. O bir dava adamı, kültür şahsiyetidir” dedi.

Prof. Dr. Turan'ın konuşmasının ardından Anadolu Mektebi öğrencilerinin konuşmacı olduğu panele geçildi. Panelde Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri, dava anlayışı ve İstiklal Marşı'nın yazılış süreci ele alındı.

Etkinliğe Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, Anadolu Mektebi Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş'un yanı sıra çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.