İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Sincan'da anıldı

yılında Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. yılında yad ediliyor. "20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" kapsamında Lale Konferans Salonu'nda “Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek” isimli özel bir anma programı düzenlendi. Eğitimci-Yazar Fatih Akbaba, farklı sunumuyla Sincanlılara Mehmet Akif Ersoy'un bilinmeyen yönlerini anlattı. Özellikle gençlere seslenen Akbaba, Milli Şairimize hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini ifade etti. Çeşitli hikayelerle Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ışık tutan Akbaba, şairin hayatının özümsenmesi ve gençlere örnek olması gerektiğini söyledi. Mehmet Akif Ersoy'un Kur'an-ı Kerim ve Peygamber aşığı olduğunu belirten Akbaba, Milli Mücadele'nin başlatılmasında önemli rol oynadığını aktardı.

Duygu dolu anların yaşandığı söyleşiye Sincanlıların ilgisi de yoğun oldu.