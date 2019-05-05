“İstişare Meclisi” Türkiye'ye örnek olacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. Başkan Oğuz, önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak olan “İstişare Meclisi” aracılığıyla, ilçelerini çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar, sivil toplum örgütleri, esnaf ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte yöneteceklerini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, seçim döneminde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği projeleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm kesimler olacak

Başkan Oğuz, bunlar arasında yer alan “Kahramankazan İstişare Meclisi” projesini gerçekleştirmek için çalışmaların sürdüğünü ve en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Kahramankazan İstişare Meclisi'nde toplumun tüm kesiminden ve tüm farklı görüşlerden vatandaşların yer alacağını vurgulayan Oğuz, meclisin her ay düzenli olarak toplanarak, ilçe gündemine, gerçekleştirilecek projelere ve uygulamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti. Oğuz, Kahramankazan İstişare Meclisi'nin önümüzdeki günlerde ilk toplantısını gerçekleştireceğini söyledi.

“Ben değil, halk konuşacak”

Başkan Oğuz, hayata geçirecekleri Kahramankazan İstişare Meclisi ile ilçeyi vatandaşlarla birlikte yöneteceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Oluşturacağımız İstişare Meclisi'nde Kahramankazan'ın tüm renk ve kesimleri yer alacak. Bu mecliste alacağımız kararlarla, Kahramanakazan'ımızı genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarımızla, sivil toplum örgütlerimizle hep birlikte yöneteceğiz. Omuz omuza yürek yüreğe ilçemizi daha yaşanabilir, daha modern ve Türkiye'ye örnek olacak bir ilçe haline getireceğiz. Herkes burada görüşlerini, fikirlerini ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edecek. Burada ben değil, halkımız konuşacak. Ben sadece dinleyerek notlarımı alacağım. İstişare kültürü, bizim milletimizin, inancımızın ve geleneğimizin tarihinde var. Bu uygulamayla istişare kültürünü yeniden canlandıracağız. ‘Ben yaptım oldu' değil, ‘biz yaptık oldu' anlayışıyla hep birlikte yöneteceğiz. Kahramankazan'da yaşayan herkes ilçenin bir parçası olduğunu hissedecek. İlçesinde neyin olması, neyin olmaması hakkında söz söyleyebilecek. Başta İstişare Meclisi olmak üzere, katılımcı yönetim alanında yapacağımız çalışmalarla Türkiye'ye örnek olacağız. Bu alanda fark yaratacağız. Toplumun tüm renklerini ve kesimlerini kucaklayarak faaliyetlerimizi onlarla birlikte sürdüreceğiz. İlçemizde yapılacak her uygulamada halkımızın fikrini alacağımız gibi, onlardan gelen istek, şikayet ve önerileri dikkatle takip edeceğiz.”