İşyurtları, sokak hayvanlarına besin sağlıyor

Çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için birçok ilde belirlenen yerlere yiyecek ve su bırakılıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu mevsim koşullarının yanı sıra pandemi süreci nedeniyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik özel bir çalışma başlattı. İşyurtları Kurumu'na bağlı hükümlüler ve kurum personelinin yer aldığı çalışma kapsamında birçok şehirde çeşitli noktalara özel kaplarda her gün sokak hayvanları için yemek ve su bırakılıyor.

Foça'da başladı, Türkiye geneline yayıldı

Uygulama ile İşyurtları Kurumu, hayvanların yaşam haklarını koruyor ve kışın sahipsiz hayvanların bakımına destek oluyor. Türkiye genelinde ilk olarak Foça'da başlayan hayvan dostu uygulama şu anda Erzurum, Afyon, Niğde, Bolu, Edirne, Kırşehir, Konya başta olmak üzere birçok İşyurtları Müdürlüğünce sürdürülüyor.

Sokak hayvanları için personel nezaretinde çeşitli noktalara her gün yemek ve su dolu kaplar bırakan hükümlüler, doğanın önemli bir parçası olan hayvanların yaşam haklarını korurken, bu örnek davranışları vatandaşlar tarafından da takdir topluyor. Yeniden topluma kazandırılma çerçevesinde İşyurtları Kurumu, hükümlüleri iş ahlakı, çevre ve toplum bilinci, sosyal ve kültürel doku gibi konularda da bilinçlendiriyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğayı paylaştığımız can dostlarımız, sahipli-sahipsiz ayrımı yapılmaksızın bakıma, korunmaya, gözetilmeye muhtaçtır. Bu anlayışla Meclisimizin en kısa sürede hayvanları koruyacak kanunu çıkaracağına inanıyor, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.