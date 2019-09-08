İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtalya, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncüsü

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncülük mücadelesinde İtalya, Polonya’yı 3-0 mağlup etti.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncülük mücadelesinde İtalya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan mücadelede İtalya, 25-23, 25-20, 26-24setlerle Polonya karşısında üstünlük sağlayarak 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncü olarak tamamladı.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Koen Luts, Ozan Cağı Sarıkaya


İtalya: Sorokaite, Folie, Egounu, Sylla, Chirichella, Malinov, Orro, Danesi, Fahr, Nwakalor, Bosetti, Parrocchiale, De Gennaro (L), (Enweonwu)


Polonya: Medryzk, Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Lukasik, Efimienko, Wojcik, Zaroslinska, Kowalewska, Stenzel(L), (Maj-Erw Ardt)


Setler: 25-23, 25-20, 26-24


Süre: 1 saat 34 dakika (30, 35,29)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.