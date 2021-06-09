İtalyan Büyükelçi Gaiani'den EURO 2020 öncesi Türkiye yorumu

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Bence çok güçlü iki takım Türkiye ve İtalya ilk maçta

karşılaşacak. Çok güzel bir maç izleyeceğimizden eminim. İki takımda da çok iyi bir ruh var" ifadelerini kullandı.

12 Haziran – 12 Temmuz günleri arasında yapılacak olan EURO 2020 öncesi şampiyonanın yapılacağı ülkeler ile şampiyonaya katılacak ülkelerin büyükelçileri Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde bir araya geldi. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani Türkiye-İtalya maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Büyük Elçi Gaiani, "Sonunda şampiyonaya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bence çok güçlü iki takım Türkiye ve İtalya ilk maçta karşılaşacak. Çok güzel bir maç izleyeceğimizden eminim. İki takımda da çok iyi bir ruh var. Türk takımı turnuvaya katılan en iyi takımlardan birisi bence. En iyi olan kazansın, futbolu gerçekten spor olarak seviyorum. Umarım ki insanları tekrar bir araya toplar. Bu oyunun taraftarlarının güzel bir ruh halinde takımlarını desteklemelerine şans tanır" dedi.

Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun çok iyi bir futbolcu olduğunu belirten Büyükelçi Gaiani, "Birkaç tane çok iyi oyuncu var onlar arada fark oluşturuyor. Oyunu değiştirecek dokunuşlarda bulunabiliyorlar. Çok ciddi rakipler var turnuvada ve tek bir gol bile gidişatı değiştirebilir. Bu yüzden onun gibi oyuncuların dikkat çekeceğini düşünüyorum. Önemli bir çalışma süreci geçirdik, sonuna kadar götürmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.