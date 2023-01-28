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İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirdi

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de (SNMG-2) görevli İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS CARLO MARGOTTINI fırkateyni, Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirdi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS CARLO MARGOTTINI fırkateyni, Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirdi.



NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS CARLO MARGOTTINI fırkateyni, Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirdi. Faaliyet kapsamında Gemi Komutanı, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç'i makamında ziyareti etti.

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