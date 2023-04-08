İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) 14 Mayıs seçimlerinde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için çekilen kura sonucu Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer alacak.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerini belirlemek amacıyla YSK'de kura töreni düzenlendi. Kura çekim törenine YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve parti temsilcileri katıldı. Kura sonucu oy pusulasında 8. sırada Cumhur İttifakı, 9. Sırada Emek ve Özgürlük İttifakı, 18. sırada Millet İttifakı, 19. sırada ise Ata İttifakı yer alacak.

İttifakların oy pusulasında kendi içindeki sıralaması ise şöyle:

Cumhur İttifakı:

Büyük Birlik Partisi (BBP) 1. sırada, AK Parti 2. sırada, Yeniden Refah Partisi 3. sırada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 4. sıra.

Emek ve Özgürlük İttifakı:

Yeşil Sol Parti 1. sıra. Türkiye İşçi Partisi 2. sıra.

Millet İttifakı:

Gelecek Partisi 1. sıra. Demokrat Parti 2. sıra. DEVA Partisi 3. sıra. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 4. sıra. İYİ Parti 5. sıra. Saadet Partisi 6. sıra.

Ata İttifakı:

Adalet Partisi 1. sıra. Zafer Partisi 2. sıra.

14 Mayıs seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan seçime yalnız girecek partilerin oy pusulasındaki sırası ise şöyle:

Yeni Türkiye Partisi 1. sıra, Türkiye Değişim Partisi 2. sıra. Millet Partisi 3. sıra. Hak ve Özgürlükler Partisi 4. sıra. Sosyalist Güç Birliği İttifakı 5. sıra. Genç Parti 6. sıra. Memleket Partisi 7. sıra. Büyük Türkiye Partisi 10. sıra. Adalet Birlik Partisi 11. sıra. Anavatan Partisi 12. sıra. Yenilik Partisi 13. sıra. Halkın Kurtuluş Partisi 14. sıra. Milli Yol Partisi 15. sıra. Vatan Partisi 16. sıra. Güç Birliği Partisi 17. sıra. Bağımsız Türkiye Partisi 20. sıra.

Ayrıca YSK Başkanı Ahmet Yener ise törende yaptığı konuşmada Emek Partisi ve HÜDA PAR'ın seçimlere katılmayacağını bildirdiğini hatırlatarak, "Demokratik Sol Parti (DSP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) de kura çekimine katılmayacaklarını ve birleşik oy pusulasında yer almayacaklarını belirtmişlerdir" dedi.