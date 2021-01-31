İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi kapılarını Başkentlilere açtı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent'in suyunu arıtan İvedik İçme Suyu Tesisi'nin kapılarını vatandaşlara açtı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara suyunun kalitesini ve nasıl arıtıldığını görmek isteyen tüm vatandaşların 1 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında İvedik İçme Suyu Tesisi'ni ziyaret edebileceğini söyledi. Başkent'in 2070 yılına kadar içme suyu, kullanma ve endüstriyel su ihtiyacını karşılamak üzere 4 etap olarak planlanan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi, 29 Ocak tarihinde ilk defa sivil toplum örgütü temsilcileri ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek odası başkanlarını ağırladı. Tesis kapılarını şimdi de pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe kurallarına ve önlemlerine uygun olarak halkın ziyaretine açtı.

Avrupa'nın da en büyük içme suyu arıtma tesisleri arasında yer alan İvedik Tesisi'ni merak eden herkesi tesisi görmek için davet eden ASKİ Genel Müdürü Öztürk, “Buradan Ankaralı vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Musluklarınızdan akan suyun nasıl arıtıldığını görmek için tesislerimize gelin. Nasıl bir su içiyoruz, suyumuz ne tür işlemlere tabi tutuluyor gelin görün” dedi. Tesiste Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlardan gelen ham suyun işleme tabi tutulduğuna dikkat çeken Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

“Arkamızda gördüğünüz gerek yeni yapılan durultucu üniteleri gerekse de filtre üniteleri ile Ankara şebeke suyunun kalitesini arttırmak adına birçok işlem gerçekleştiriyoruz. Ham suyun olduğu barajdaki rezervuar noktalarında da tabii bazı işlemler söz konusu. Bir de alg (su yosunları) uygulamaları ile kaliteyi ciddi anlamda arttırıyoruz. Ayrıca su musluklarımızdan akmadan önce korozif etkilerin oluşmaması adına da korozyon önleme üniteleri kurduk. Ne daha önceden rastlanıldığı gibi sularımızda renkli oluşumlar ne bulanıklık ne de suyun geçtiği çamaşır ve bulaşık makinelerindeki ızgara kısımlarında özellikle geçmişte yaşanan kireçlenme yoğunluklarına rastlamak söz konusu.”

“Son derece kaliteli ve sağlıklı su üretiyoruz”

Öztürk, birçok yerde rastlanmayacak nitelikte kaliteli, içilebilir ve sağlıklı su ürettiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ olarak yürüttüğümüz şeffaflık ilkesi gereğince gerek açık ihalelerde, gerekse halkımızla paylaştığımız kurumsal diğer tüm bilgilerin netliğini burada bir kez daha halkımıza teyit etmek istiyoruz. Her konuda şeffaf olduğumuzu halkımızın bilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Yaşanan kuraklık nedeniyle barajların alarm vermesi üzerine Kesikköprü (Kızılırmak) suyunun kullanılma ihtimali de göz önüne alınarak, ASKİ'nin 2019 ve 2020 yılında içme suyu kalitesinin arttırılması için İvedik Tesisi'nin yanı sıra su havzalarında da bir dizi çalışma yaptığını vurgulayan Öztürk, “Proseste ileri koagülasyon uygulamalarıyla arıtma performansı arttırıldı. Koşullar geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel su riskine karşı daha sağlıklı hale getirildi” dedi.

Ankaralıların musluklarından akan suyu gönül rahatlığıyla tüketebileceklerinin altını çizen Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kurumumuza bağlı akredite laboratuvarlarımızda düzenli olarak numune alıp suyu analiz ediyoruz. Bugüne kadar yapılan tüm analizlere göre üretilen su, Avrupa Birliği, Avrupa Parlamenterler Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, TS 266 ve Sağlık Bakanlığının yönetmeliklerinde belirtilen limit değerlere uygun. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Ayrıca mevzuat gereğince Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından da su düzenli alınan numunelerle takip ediliyor.”

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu ile birlikte 29 Ocak'ta meslek odası başkanları ve yönetim kurulu üyelerine İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin tüm ünitelerini gezdirdiklerini ifade eden Öztürk, “Meslek örgütleri ile bilgi paylaşımını önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de tesislerimiz Ankaralılara ve Ankaralıları temsil eden sivil toplum kuruluşlarına açık ve şeffaf bir şekilde bilgi vermeye devam edecek. Başkanımız Sayın Yavaş'ın demokratik, katılımcı yönetim anlayışını biz de ASKİ'de su yönetimi anlayışı içerisinde sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

“Kızılırmak suyu konusunda rahatladık”

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında ASKİ'ye Ankara'nın içme suyu hakkında sorular soran oda başkanları, tesisi ziyaret etti. Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Genel Başkanı Ali Uğurlu, “Şimdiye kadar bu tesise bizim bir ziyaretimiz olmamıştı. Su konusu Ankaralılar için en önemli konu. Zaman zaman özellikle Kızılırmak suyunun verilmesiyle ilgili Ankara halkının endişeleri var. Bu endişeleri gidermek üzere buraya davet edildik. Gezdik, gördük, açıklamaları dinledik. Bu suyun verilmesinin zorunlu olduğunu ve ölçülerle harmanlandığında herhangi bir tehlike arz etmediğini gördük. Bu nedenle bu teknik gezi bizi rahatlattı. Geçmiş yıllara göre biz bahar aylarına daha düşük bir su rezerviyle gireceğiz. Bu nedenle Kızılırmak suyunu kullanmak bir mecburiyet olarak önümüze çıkıyor” dedi.

KMO Ankara Şube Başkanı Ali Nar, “Bu gezi doğrultusunda kafamızdaki bazı karanlık noktalar, soru işaretleri aydınlandı. Bize kamuoyundan gelen sorulara daha net ve doğru bir şekilde hem gördüklerimizle hem de birinci ağızlardan duyduklarımızla cevap vereceğiz. Bu anlamda çok yararlı bir gezi oldu. Tesisin daha ileriye gitmesi için emeği geçen, çalışma yapan, geliştiren tüm arkadaşlara teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Şu an ben kendi adıma bu suyu şebekeden doldurup içiyorum” diye konuştu.

Tesis 2070 Ankara'sına da hizmet verecek

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin 1. etabı 1984'te, 2. etabı 1992'de, 3. etabı ise 2014'te inşa edildi. 3 etabın toplam kapasitesi 7 milyon nüfusu beslemeye yeterken, tesis 3'ü Kurtboğazı, 2'si Çamlıdere ve 2'si de Kesikköprü olmak üzere 7 girişe sahip. Barajlardan gelen su, otomasyonla çalışan tesiste modern teknoloji ile arıtılarak Ankaralılara sunuluyor. Giriş ve Havalandırma/Karıştırma Ünitesi, Durultucu, Kum Filtre, Kimya, Klorlama, Geri Yıkama, Çamur Yoğunlaştırma Üniteleri, Su Deposu ve Dengeleme Bacaları ve Çamur Lagünü bölümlerinden oluşan tesiste bir süre önce revizyon çalışması başlatıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü 2. ünitenin Durultucu bölümünde su alma yapısını yenilerken, 2014'te devreye alınan 3. etapta ise çalışmalara 2021 yılı içinde başlanacak. Yapım ihalesine çıkılan 4. etabın da yakın gelecekte inşa edilmesi ile tesisin 2070'e kadar sorunsuz şekilde Ankaralılara hizmet vermesi planlanıyor.