İvedik-Polatlı içme suyu hattının 21 kilometresi tamamlandı

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Polatlı'yı temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturacak yaklaşık 107 kilometrelik “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” kapsamında sürdürülen çalışmalarda 21 kilometrelik imalatın tamamlandığını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan ve Başkent Ankara'yı besleyen İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Polatlı arasında 29 Ekim 2020'de yapımına başlanan ana isale hattı yapımı hızla ilerliyor. Teknik ekibiyle birlikte Yenimahalle İlçesi Batı Bulvarı yakınındaki Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Şu an Yenimahalle ilçesi Batı Bulvarı ile Sincan ilçesi Poyraz Mahallesi olmak üzere 2 noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Batı Bulvarı'nda bulunan sanat yapısı (vantuz odası) ise yakın zamanda bitirildi. Polatlı ilçemizi kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşturacak yaklaşık 107 kilometrelik ana isale hattının 21 kilometresi tamamlandı” dedi.

Ana isale hattı devreye girdiğinde 1,5 milyon Ankaralıyı etkileyecek

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden başlayarak Temelli'den Polatlı'ya kadar uzanacak olan su iletim hattının sadece Polatlı halkına değil 1,5 milyon Ankaralıya hizmet vereceğini açıklayan Öztürk, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi Projesi, oldukça büyük ve kapsamlı bir proje. Projemiz Etimesgut ilçesinin bir kısmı, Sincan Saray TOKİ bölgesi, Yenikent, Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu OSB, Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı'nın tamamına hitap edecek. Proje ile yaklaşık 107 kilometre muhtelif çaplarda çelik iletim hattının yanı sıra 3 bin metreküp kapasiteli 1 su deposu, 500 metreküp kapasiteli 2 su deposu ve 1 terfi merkezi inşa edilecek.”

Boru montajları sürüyor

Polatlılıları rahatlatacak projeyi tamamlamak için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayan Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yenimahalle'deki İvedik İçme Suyu Arıtma Tesislerimizden suyu alarak Etimesgut, Sincan Temelli ve nihayetinde Polatlı'ya kadar tüm bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak ana isale hattımızın çalışmaları devam ediyor. Yenimahalle Batı Bulvarı'nda çalışan ekiplerimiz çapı 2 bin 200'lük boruların montajını yapıyor. Yaklaşık 100 metre kadar yerimiz daha var montajı bekleyen. Aynı zamanda Temelli bölgesinde bulunan bir ekibimiz de daha düşük çaplı boruların montajı için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımız iyi gidiyor ve yaklaşık 1,5 milyon kişiye hizmet götürecek projemizin planlanan tarihte biteceğini düşünüyorum.”

Proje süreci aşama aşama kamuoyuyla paylaşılıyor

ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü'nde 26 Ağustos 2020 tarihinde tek seferde yapılan ana isale hattı ihalesi şeffaflık ilkesi doğrultusunda ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. 8 firmanın teklif sunduğu ve yaklaşık maliyetin 633 milyon 839 bin 231 TL olarak açıklandığı ihaleyi, 549 milyon 320 bin TL ile en düşük teklifi veren Gürbağ Grup ve OHİTAN İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklığı kazandı. Şirketler ile ASKİ Genel Müdürlüğü arasında 18 Eylül 2020'de sözleşme imzalanırken, 23 Eylül 2020'de yer teslimi yapıldı. Projenin 2022 yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.