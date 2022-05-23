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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ile görüştü.


Akşener, yeni atanan ve siyasi partilere nezaket ziyaretinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul etti. Bir saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da bulundu.

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