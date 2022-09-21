İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi. Akşener'e Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın ve partililerden oluşan heyet eşlik etti. Ziyaretlerde Meral Akşener, esnafın istek ve taleplerini dinledi.

Öte yandan Akşener, esnaf ziyareti sırasında bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde ifade ettiği, “Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatifimiz yok” sözünü hatırlatması üzerine soruyu cevapsız bıraktı. Akşener, ardından kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyenleri geri çevirmeyerek esnaf ziyaretini sonlandırdı.