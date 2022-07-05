İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkent esnafıyla bir araya geldi

Esnaflarla buluşan Akşener, İYİ Parti olarak yaptıkları çalışmalar ve bundan sonraki süreçte planladıkları projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Esnafın talep ve isteklerini dinleyen Akşener, sorunlara çözüm üretmek için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

"İnançlarınız üzerinden sizi bölmeye çalışanlara dur diyeceksiniz"

Çankaya ilçesindeki esnaf ziyaret öncesi vatandaşlara seslenen Akşener, "Siz milletseniz, siz asılsınız, siz bizi seçenseniz. Yani asli unsursunuz. Dolayısıyla biz siyasileri, dertleriniz üzerinden çözüm üreterek yarıştırmalısınız. Ne zaman size kimlik siyaseti yapıyorlarsa, ne zaman inançlarınız üzerinden sizi bölmeye çalışıyorlarsa, ne zaman sizi kardeşinize, dostunuza, komşunuza düşman hale getiriyorlarsa ona dur diyeceksiniz" diye konuştu.

“En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır”

En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini söyleyen Akşener, “Grup konuşmalarımızda anlatmaya başladık. ‘En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır' dedik. Nihayetinde 2500 liraya çıkardılar. Yeter mi yetmez. Şimdi tekrar artırdılar. Yeter mi, yetmez” diye konuştu.