İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Ben başbakan olmayı hedef seçtim“

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bana 'Başbakan Meral' diyorsunuz. Doğrudur ben başbakan olmayı hedef seçtim. Niçin seçtim; İYİ Parti'nin iktidar olması için seçtim” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin il başkanlığında düzenlenen bayram kahvaltısına katıldı. Yapılan kahvaltının ardından programda, 28'inci Dönem İYİ Parti Ankara milletvekillerinin sahneye çağırılarak tanıtıldı. Program çerçevesinde konuşma yapan Akşener ise bayram sofrasında bir araya gelinmesinden duyduğu mutluluğu belirterek gündeme ve 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacağına inandığını ifade eden Akşener, “İYİ Parti birinci parti olursa, milletvekili çok olursa bu ülkeyi yönetmekle ilgili irade ve büyük çoğunluk burada olur. Bana 'Başbakan Meral' diyorsunuz. Doğrudur ben başbakan olmayı hedef seçtim. Niçin seçtim; İYİ Parti'nin iktidar olması için seçtim. Yoksa benim şahsımla alakalı bir durum yok. Ama şu var, ben başbakan olmayı onunla, bununla pazarlık yaparak, ona buna yalvararak yapamam. Fıtratım buna ters. Onun için birinci parti çıkacağız ki; ben sizin bileğinin hakkıyla, kendi bileğimin hakkıyla, çalışmakla, her bir vatandaşımın kapısından girerek, onu ikna ederek başbakan olacağım" ifadelerini kullandı.

Programa İYİ Parti lideri Akşener'in yanı sıra Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Milletvekilleri ve 28'inci Dönem İYİ Parti Ankara milletvekili adayları katılım sağladı.