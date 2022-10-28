İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, BTP Genel Başkanı Baş'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.

Akşener, Hüseyin Baş'ı BTP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na katılmak istediklerini söylemişti. Baş'ın "Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" ifadeleri üzerine İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır'' yanıtı gelmişti. Bu çağrıya yanıt veren Akşener, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı BTP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Ziyaret sonrası iki lider tarafından ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

“Çağrının arka planını ve gerekçelerini öğrendim”

Bu ziyaretin iadeyi ziyaret olduğunu ifade eden Akşener, “Ziyaretin hızlıca olma nedeni kendisi (Hüseyin Baş) bir televizyon programında bir çağrıda bulundu. Sayın Hüseyin Baş, televizyon programında muhalefet partisinin genç bir lideri olarak bu masada yer almak istediğini ifade etti, çağrıda bulundu. Biz de arkadaşlarımızla beraber iadeyi ziyareti yapalım hem de bu çağrının sisteminin ne olduğunu, gerekçesinin ne olduğunu kendisinden dinleyelim, anlayalım dedik ve anladık. Ben 6'lı masanın orada oturan İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak ayın 14'ünde yapacağımız toplantıya Sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını da gerekçelerini de öğrendim ve masaya kendisi adına o teklifi getireceğim” dedi.

“Meral Akşener, ilk refleksi gösteren parti lideri oldu”

İYİ Parti tarafından iadeyi ziyaret beklediklerini ifade eden BTP Genel Başkanı Baş, “Biz zaten iadeyi ziyareti bekliyorduk, planlıyorduk. Bizim çağrımız genel başkanımızın (Meral Akşener) nezaketiyle birleşti ve bize ilk refleksi gösteren parti lideri olmuş oldu. Bu konuda çok mutluyuz, memnunuz. Biz burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılda muhafazası ve ilerletilmesi noktasında adım atan, birlik oluşturmuş 6'lı masaya çağrıda bulunmuştuk. Bizlerde olalım, Türkiye'deki her yaş grubu, Türkiye'nin bütün düşünceleri bu masanın etrafında birleşerek katkı sunmaya gayret etsin, biz buna gönüllüyüz, istekliyiz. Bu isteğimizi sizin vesilenizle (Merak Akşener) bütün ortaklarınıza iletmiş olalım. İnşallah Türkiye'nin yarınlara dönük güzel bir vizyon oluşturmak adına bugün tarihi bir gün olacaktır diye umut ediyorum” diye konuştu.