İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Iğdır ve Ahlat'ı HDP'ye bırakmamak için aday çıkarmadık”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Iğdır ve Ahlat'ta önemli bir oy potansiyeline sahibiz fakat aday çıkarmadık. Cumhur İttifakı arzu ederse seçmenimiz desteğini esirgemeyecektir” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesi anlaşmasının 104'üncü yıl dönümü sebebiyle İYİ Parti Genel Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Programa katılan Genel Başkan Meral Akşener, gündemi değerlendirerek, “İYİ Parti'nin çekilmek istediği çukura girmeyeceğiz. HDP ile ahbaplığı ben yapmadım. Hiçbir HDP'li bizim partimizi bugüne kadar ziyaret etmedi, biz de onları hiç ziyaret etmedik. İki partinin de böyle bir girişimi olmadı. Biz HDP'nin oylarına talip değiliz. Bu şekilde yansıtılması doğru değil” dedi.

Iğdır ve Ahlat konusunda hassasiyetini ifade eden Akşener, “Iğdır ve Ahlat bizim için çok önemli. Iğdır, Türkiye'nin sınır şehri, Ahlat ise Osmanlı'dan itibaren sembolik değeri çok yüksek bir ilçemiz. Bu saydığım il ve ilçede biz aday çıkarmıyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına sesleniyorum. Beka konusunda eğer samimiyseniz, Iğdır'da hem AK Parti hem de MHP ayrı ayrı aday çıkarmayın. Oturun anlaşın, tek adaya düşürün. Bizim Iğdır'da 5 bin 500 oyumuz var, biz aday çıkarmıyoruz. İşte bekayla ilgili İYİ Parti'nin somut adımı. Ahlat ilçesinde MHP'den belediye başkanı seçilmiş olan ve daha sonra AK Parti'ye geçmiş, Cumhur İttifakı'nın adayı Mümtaz Çoban var. Bizim de orada 745 oyumuz var. Bu ilçe için 745 oy önemli bir sayı. Sonuç itibariyle Ahlat'ta da aday çıkarmıyoruz ve Mümtaz Çoban'ın seçilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın paydaşları eğer Iğdır'ı almak istiyorsa bir an evvel tedbir almalılar. İkisi birleşir, tek aday çıkarırlarsa Cumhur İttifakı seçmenimizin desteğini alabilir” diye konuştu.

Nüfus mübadelesi ile ilgili ise Akşener, kendi ailesinin de Yunanistan göçmeni olduğunu, yaşanan mübadele sırasında ana vatanım dediği Türkiye topraklarına döndüğünü hatırlatarak, “Lozan'da yapılan mübadele anlaşmasıyla benim ailemin de içinde bulunduğu büyük bir kesim Anadolu topraklarına geri döndü. Ailelerimizin oradaki malını mülkünü hiç sormadık, bilmeyiz. Anadolu'ya, Türk topraklarına döndüğümüz için hiçbir pişmanlık duymamışlar ve ülkemiz için çalışmaya başlamışlar. İyi ki dönmüşler. Babamın babası orada müderristi, bunu bilirdim ama mal varlığını tarihçi olmama rağmen hiç bilmedim. Bir mübadil köyünden çıkmış, ömrü boyunca yatılı parasız okumuş bir kız çocuğunun bugün karşınızda İYİ Parti'nin başkanı olarak durması ve sizlere hitap etmesini sağlayan Cumhuriyet'in değerlerindendir. Mübadele sonucu Türkiye'ye gelmiş kişiler asla Türkiye Cumhuriyeti'ne bir fatura çıkarmamışlardır. Yerleştikleri topraklarda daha çok çalışıp kalkınmayı amaçlamışlardır. Bu insanların ortak özelliği ise Atatürk sevgisi ve Cumhuriyet'e olan inançlarıdır” şeklinde konuştu.