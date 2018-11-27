İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: "Millet İttifakı'na oy verenler de en az Cumhur İttifakı'na oy verenler kadar bu ülkenin şerefli insanlarıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet İttifakı'na oy verenler de en az Cumhur İttifakı'na oy verenler kadar bu ülkenin şerefli insanlarıdır. AK Parti'ye, MHP'ye ve CHP'ye oy veren değerli kardeşim. Biz sizi canımız, kanımız kadar seviyoruz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, Rus donanmasının Ukrayna savaş gemilerine saldırdığı haberlerini hatırlatarak, “Dünya Rus yayılmacılığına ve provokasyonlarına tepki gösteriyor. Bu vesileyle belirtmek isterim ki, bizim uluslararası ilişkilerdeki pusulamız dünya Türklüğüdür. Nasıl Çin işgalinde zulümlere gark olan Doğu Türkistanlıların sesi olduysak, nasıl kimse dile getirmezken bu kürsüde Güney Azerbaycanlı Cavadbeyli'ye özgürlük çağrısı yaptıysak, Kırım meselesinde de Kırımlı soydaşlarımızın yanındayız. Ümit ediyorum ki, ülkemizin de resmi olarak tanımadığı işgal son bulacaktır. Faili meçhul cinayetlere, işkenceye ve kovuşturmaya maruz kalan Kırımlı soydaşlarımız özgürleşecektir” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Akşener, "Bugün Türkiye'deki her dört öğretmenden biri geçimini sağlamak için ek iş yapmak zorunda kalıyor. Hakları için adım attık, ‘Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge verelim' dedik. Seçimden önce söz verenler, talimatla el kaldırıp reddettiler” şeklinde konuştu.

Akşener, şöyle konuştu:

“Millet İttifakı'na oy verenler de en az Cumhur İttifakı'na oy verenler kadar bu ülkenin şerefli insanlarıdır. AK Parti'ye, MHP'ye ve CHP'ye oy veren değerli kardeşim. Biz sizi canımız, kanımız kadar seviyoruz. Kendi seçmenimizi ne kadar seviyorsak sizi de o kadar seviyoruz. Ayırmıyoruz. Siz de sizim gibi daha müreffeh, huzurlu bir Türkiye istiyorsunuz. Bu amaç doğrultusunda size en yakın partiye oy veriyorsunuz. Hiçbir Türk evladı, ülkesinin kötülüğünü istemez. Türkiye'de oy kullanan 55 milyon seçmene sesleniyorum. Sizler aynı mahallede yaşıyorsunuz. Sizler aynı otobüste, aynı trende yolculuk yapıyorsunuz. Sizler aynı pazardan alışveriş yapıp, aynı iş yerinde birlikte çalışıyorsunuz. Hatta aynı evde yaşıyorsunuz. Evlatlarınızı vatani görevlerini yapmak için aynı birliklere teslim oluyor. Aynı yolları gözlüyorsunuz. Aynı acılar için gözyaşı döküyorsunuz. Aynı devlete vergi ödüyorsunuz. Birbirinize sevgi ve hoşgörü penceresinden bakmaya devam edin. Onların girdiği karanlığa biz girmeyeceğiz. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olmaya devam edeceğiz."