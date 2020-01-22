İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Tiyatroya çağrılsaydım ben de, eşim de gitmezdi”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın “Devran” isimli kitabının tiyatro oyununu izlemeye davet edilseydi gitmeyeceğini belirterek, "Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Ben gitmezdim. Ha eşim davet edilseydi gider miydi? O da gitmezdi” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da aralarında bulunduğu medya temsilcileri ile bir araya geldi. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisinde bulunan Akşener, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keşke tutsaydı, biz yanılmış olsaydık ama tutmadı. İnsanlar nefes alamıyor. Bir çözüm önerisi ortaya koyduk. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Parlamenter sistemin çağın gerekliliği üzerine düzenlenmesi lazım. Toplumun tüm kesimlerinin fikrinin alındığı, çağa uygun, kısa, öz, açık seçik bir Anayasa ile birlikte iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemin Türkiye için elzem olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin nefes almasını sağlayacak olan, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemin getirilmesinde önderlik edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Akşener, yeni kurulan ve kurulacak olan partilerin Türkiye açısından iyi olacağını kaydetti. Seçeneği artıranın rekabeti artıracağını belirten Akşener, “Uzun zamandır rekabet siyaset üzerinden yapılmıyor. Seçmen odaklı bir siyasi rekabet yok. Seçenek artırmak, siyasi alanın renklenmesini sağlamak prensip olarak demokrasiye hizmet eder. Partimiz olarak kurulmuş ve kurulacak olan siyasi partilerin oluşmasının faydalı olacağına inandık. Her iki siyasi partiyle de CHP, AK Parti ile rakibiz. Hepimizin bir Türkiye tasavvuru var. Yarının ne göstereceği konusunda bugünden konuşmayı doğru bulmuyorum. Ben iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme Erdoğan'ın geçeceğini, bu konuda adım atacağını düşünüyorum. Böyle bir adım atıldığında, buyurun denildiğinde zaten ittifaklar nasıl olacak o konuda bir şey söylemek mümkün değil. Arızalarından, enfekte olmuş alanlarından arındırılmış bir parlamenter sistemden bahsediyoruz. Erdoğan'ın Türkiye'nin bu nefes alma problemini gördüğüne inanıyorum. Saray, Erdoğan'ı kapattı, steril bir hale getirdi. Uzun zamandır Erdoğan'ın vatandaş ile hasbıhal ettiğini gördünüz mü? Erdoğan'ın sağduyusunun galip geleceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“Tiyatroya çağrılsaydım gitmezdim”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın “Devran” isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gitmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Akşener, “Biz insanların tercihlerine karışmayı kendimize yakıştıramayız. Kim, nereye, hangi yeri ziyarete gider bizi ilgilendirmez. Benim en son bildiğim Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin PKK ile arasına mesafe koymadığı süre içerisinde CHP ile bir iletişimin bulunmayacağı şeklindeydi. CHP genel başkanının beyanatı bu. Bu da bir değişiklik göstermediğine göre aileler üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum. Siyasilerin eşleri tiyatroya gitmiş. CHP'nin kurumsal yapısı eğer bu tiyatroda ortaya çıkan fotoğraf ile eş değerse başka bir şey. Kılıçdaroğlu'nun bir beyanatı var. HDP ile herhangi bir iletişim kanalının açılması için HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması ve PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söylemesidir dedi. Eşler üzerinden ne söyleyebiliriz ki” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Siz davet edilseydiniz gider miydiniz?” sorusuna ise, “Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Ben gitmezdim. Ha eşim davet edilseydi gider miydi? O da gitmezdi” yanıtını verdi.

Erken seçim tartışmalarına yönelik soru üzerine Akşener, erken bir seçim öngörmediğini söyledi. Olası bir erken seçimde cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili ise Akşener, şunları kaydetti:

“Kişisel olarak inatlaşmak gibi bir huyum yok. İlle de ille diye bir pozisyonum yok. Türkiye'de 25 yıllık siyasi geçmişimde netice itibarıyla milletvekili seçildim, bakan oldum, yani kendimi bu milletten, teveccühüne nail olmuş biriyim. Referandumdan itibaren başlayan süreçte ben kendimi millete borcunu ödeyen bir insan olarak konumlandırdım. İnatla ben ben ben deme gibi bir yönüm yok.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçime gidildiğinde seçilemeyeceğini iddia eden Akşener, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme işaret ederek, “Seçilemeyeceğini matematiksel olarak biliyorum. Bizim bu teklifimiz bütün siyasi partiler için geçerlidir, ön şartımızdır ittifaklar için. Buraya dönmek zorundayız, Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirmek konusunda öncülük yapıyoruz ve gerçekleşeceğine inanıyorum” diye konuştu.