İyi Parti Genel Başkanı Akşener: “Yapılması gerekenler konusunda iktidarı uyarmaktan hiç geri durmadık”

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Ankara'da bir otelde düzenlediği “Göç Doktrini ve Stratejik Eylem Planı” lansmanında bir konuşma yaptı. Lansmana İyi Parti Delegeleri, İyi Parti İl Başkanları ve davetliler katıldı.

Şimdiye kadar yapıcı siyaset anlayışlarının gereği olarak yapılması gerekenler konusunda iktidarı uyarmaktan hiç geri durmadıklarını ifade eden Akşener, “Muhalefette olsak bile Türkiye'nin yönetimini devralmaya hazır bir partinin sorumluluğuyla hareket ettik. AK Parti'den önce istisnasız her iktidarın, İçişleri Bakanlığı görevine atandığımda bütün birimlerin genel müdürleri, müsteşar yardımcıları geldiler işleyişin brifingini verdiler. Sonra aradan zaman geçti bana tekrar İçişleri Bakanlığının bürokrasisinde üst düzey bir arkadaşımız geldi dedi ki 'Sayın Bakanım şimdi bir brifing daha almanız lazım.' Göçle ilgili benim bir brifing almam gerektiğini söyledi" değerlendirmesini yaptı.