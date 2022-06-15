İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Babacan'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

Meral Akşener, Ali Babacan'ı DEVA Parti'si Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Saat 17.00'te basına kapalı olarak başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Ziyaretin sebebinin 3 Temmuz'da İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan altılı masanın beşinci toplantısına davet ve toplantı gündemi olduğu öğrenildi.