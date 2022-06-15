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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.


Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Saat 16.00'te basına kapalı olarak başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin sebebinin, 3 Temmuz'da İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan altılı masanın beşinci toplantısına davet ve toplantı gündemi olduğu öğrenildi.

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