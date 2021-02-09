İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Miçotakis'in sözlerine tepki

İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerine tepki göstererek, “Siz bir türlü kabullenmeseniz de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müstakil bir devlettir. Haddinizi bilin" dedi.

Meral Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuştu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Güney Kıbrıs Rum kesimi ziyaretindeki sözlere değinen Akşener, “Kendisi dedi ki, ‘Stratejik hedefimiz, adadaki Türk işgaline sona erdirmek'. Beyefendinin Yunanlı popülist politikacılara özgü bu çıkışı, esasında çok şaşırtıcı değil. Bunların nicesi geldi, geçti. Asıl önemli olan, bizim muhteremlerin ne diyeceği. Ben yine de bu konuda gerekeni söylemek istiyorum. Sayın Başbakan, Siz bir türlü kabullenmeseniz de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müstakil bir devlettir. Haddinizi bilin. Biz o stratejik hedeflerinizi, Megali idealarınızı, Enosis'lerinizi daha önce de gördük. Bunların sonuncusuna ne olduğunu, milletimizin huzurunda size hatırlatmak istiyorum. O stratejik hedefler doğrultusunda Kıbrıslı kardeşlerimize yapılan mezalim üzerine, 1974'te 'Ayşe tatile çıkmış' ve adada bayrak göndere çekilmişti. 15 Kasım 1983 günü de, rahmetli Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş, yeni bir Türk devletinin kuruluşunu dünyaya ilan etmişti. Ee doğal olarak, olan da, sizin stratejik hedeflerinize ve onun bayraktarlığını yapan dönemin cuntacıları ile siyasetçilerine olmuştu. Unutmayın ki, bu tip stratejik hedefler Yunanlı siyasetçilerin kariyerlerine genellikle pek iyi gelmiyor. Benim size tavsiyem, Ülkenizin sorunlarına odaklanın, boyunuzdan büyük konulara çok fazla bulaşmayın. Kıbrıs'taki, Türk işgali değil, Türk varlığıdır. Bunu da aklınıza kazıyın. Ama illaki aksini yapmakta ısrar ederseniz, biz yine buradayız. Her zaman bekleriz” dedi.