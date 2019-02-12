İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçimden önce her adaya imzalatmak üzere bir 'ant' kaleme aldık. Bu bir yemin metnidir. Neyi yapacağını, neyin yapılacağını gösteren bir yemin metnidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Meclis'deki grup toplantısında konuştu. Akşener, ekonomik duruma dikkat çekerek, "Tüketen vatandaş feryat ediyor evet. Ama üreten çiftçi de, ürünü taşıyan da, satan da feryat ediyor. Bu işte gariplik yok mu? Bu ürünler Anadolu'da, Trakya'da yetişiyor. Yetişiyor yetişmesine de, mesela 15 milyonluk İstanbul'a nasıl gelecek? Ürünler araçlara yüklenecek. O araçlar suya çalışmıyor, mazot yakıyor. Peki o mazot zammını kim yapıyor? İktidar, şimdi ben soruyorum, zamların sorumlusu dediğiniz o aracı, iktidar olmasın. Damat bakan diyor ki, 'Sebze ve meyvenin fiyatı taşımacılık yüzünden artıyormuş'. Biz bugüne kadar nohut almak için Kahramanmaraş'a, domates için Ege'ye, portakal almak için Antalya'ya mı gidiyorduk? Nakliyede iş mazotla bitmiyor. Yolların çileli, esnafı şoförlerimiz diyelim ki depoyu doldurdu. Sanıyor musunuz ki, ürün bir çırpıda İstanbul'a gelecek. Çünkü daha köprüsü, otoyolu var. Pahalı mazotu aldı ama 380 lira da köprülere verecek. Osmangazi Köprüsü mü dersiniz, garanti ödemeli otoyollar mı dersiniz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mü dersiniz. Hangi müteahhidin yaptığı köprüden geçerseniz, ondan geçin. Köprüden geçmezsen yol uzuyor, yakıt masrafı artıyor" ifadelerini kullandı.

İYİ belediyecilik adı altında kitabın İYİ Parti Belediye Başkan adaylarına dağıtıldığını söyleyen Akşener, "Bu kitapta bir 'ant' var. Seçimden önce her adaya imzalatmak üzere bir 'ant' kaleme aldık. Bu bir yemin metnidir. Neyi yapacağını, neyin yapılacağını gösteren bir yemin metnidir. Adaylarımız buraya attıkları imzayla milletimize söz vermiş olacaklardır. kendilerini bağlayacaklar. Belediyeyi kazandığımızda beş yıl boyunca adım adım ne yapacağı belli. Uygulama yöntemleri belli. hangi kadrolara ihtiyaç duyulduğu belli. Her sorunun çözümü belli. Burada ücretsiz internetten, şefkat evlerine, milli duruştan, ortak akıla, sanat ve estetikten, kadınlarımızın sorunlarına, akıllı İYİ kentlerden, dar gelirliye verilecek desteklere, yaş almışlarımız için İYİ yaşam evlerine, engelsiz kentlerden, ücretsiz ulaşıma, hatta komşu ve mahalle kültürüne kadar birçok konuda çözümlerimiz hazır" dedi.

Tanzim satışlara değinen Akşener, "Tanzim satış işine karşı değiliz. Ama hani bunlar 'Yeni Türkiye' deyip, eskiyi beğenmiyordu. Bu milletin dişiyle tırnağıyla kurduğu fabrikaları haraç mezat satarken, 'Devlet ticaretle mi uğraşır' diyorlardı. Ne oldu? Buldukları çözüm, pahalı olan her şeyi devlet eliyle ucuza satacaklarmış" diye konuştu.