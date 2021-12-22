İYİ Parti Grup toplantısı

Bu projemizle yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini azaltıp, kişi başına düşen geliri de artıracağız” dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maraş olaylarının yıldönümü olduğunu hatırlatarak, “Buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Hak, milletimizi böyle acılardan korusun, memleketimizde kavgayı ve nefreti körükleyenlere bir daha fırsat tanımasın” ifadelerini kullandı.

Kurdaki düşmeye atıf yapan Akşener, “Madem kur düştü, madem artık uçuyoruz, o zaman hemen doğal gaz ve elektrik fiyatlarını düşürün. Madem bu büyük bir ekonomik başarı, o zaman bu başarının nimetlerinden şu zor kış şartlarında milletimiz de yararlansın” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunun altını çizen Akşener, “Türkiye, kaynakları olan, çok büyük bir potansiyele sahip bir ülke. Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Liyakatli kadrolarla, akılla, sağduyuyla, çalışkanlıkla, her sorunun üstesinden geliriz. Esas mesele bu problemleri kalıcı zararlar oluşmadan önce çözebilmek. Mesela biz geldiğimizde Türkiye'nin kur ve faiz problemini en geç bir sene içinde çözeriz. Orada herhangi bir zorluk görmüyorum. Beni asıl endişelendiren problem, ülkemizde her geçen gün kronikleşen derin yoksulluk ve fırsat eşitsizliği. Bu sorunu toplumumuzda kalıcı hasar bırakmadan acilen çözmemiz lazım. İYİ Parti olarak bu konu özel olarak odaklandığımız bir başlık. İşte bu nedenle Kalkınma Politikaları Başkanlığımız, yaz aylarından beri Türkiye'deki derin yoksulluk sorununu çalışıyor. Bu çalışmanın çıktılarından ilki Rüzgargülü projemizdi. Bugün ise sizlere bu kapsamdaki ikinci projemizi, İYİ Yaşam Geliri Modeli'mizi sunacağız” diye konuştu.

"Yoksulluk açığını yüzde 23 azaltacağız"

‘İYİ Yaşam Geliri Modeli' projesini tanıtan Akşener, “Bu projeyle 18-26 yaş arasındaki tüm gençlerimize, medyan gelirin yarısının altında kalan 4 milyon hanedeki kadınlara, 2021 fiyatlarıyla aylık bin lira İYİ Yaşam Gelir Desteği sunacağız. Bu projemizle yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini azaltıp, kişi başına düşen geliri de artıracağız. Yaptığımız çalışmalara göre İYİ Yaşam Gelir Desteği'ni vatandaşlarımıza sunduğumuzda ülkemizdeki yoksulluk oranını yüzde 48 azaltacağız. Yoksulluk açığını yüzde 23 azaltacağız. Kişi başına düşen geliri ise ortalama yüzde 6 oranında artıracağız. Tabii şimdi malum iktidar çevreleri hemen soracaklar. ‘Kaynak nerede' diyecekler. Hiç merak etmesinler. Nasıl bugüne kadar her açıkladığımız projede kaynağımızı da açıkladıysak, İYİ Yaşam Gelir Modeli'nin de kaynağı hazır. İYİ Yaşam Geliri Modeli'nin yıllık maliyeti, 2021 fiyatlarıyla 200 milyar lira. Projenin finansmanının önemli bir kısmını partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden sonra ciddi bir şekilde artan vergi harcamalarındaki israfın önüne geçerek sağlayacağız. Geri kalan kısmını da karbon vergileriyle karşılayacağız. Bakın 2022 yılında vergi harcamaları tam 335 milyar liraya ulaştı. Üstelik vergi harcamalarının toplam gelirler içindeki oranının artması da pandemiden önce başladı. Tamamen keyfi olarak uygulanan, muafiyet ve istisnaları uzun dönem ortalaması olan yüzde 6 buçuk seviyesine çekersek 2022 yılı için 247 milyar liralık ek bir kaynak sağlamamız mümkün. Etki analizi yapıldıktan sonra kamunun yararına olmayan vergi istisna ve muafiyetlerinden vazgeçildiğinde İYİ Yaşam Gelir Modeli için gerekli olan kaynağın çok önemli bir bölümünü sağlamış oluyoruz. Ayrıca vergi harcamalarının kısılmasından elde edilecek kaynağın yanı sıra, projenin finansmanında karbon vergilerini de kullanacağız. Tüm dünya, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir büyümenin gerekliliği olarak karbona dayalı üretimden vazgeçiyor. Bunun için de çeşitli caydırıcı önlemler alıyor. Bu caydırıcı önlemlerin en başında da karbon vergisi ile mevcut karbon teşviklerinin azaltılması geliyor” dedi.

"Yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret artışı 4 ayda eriyecek"

Asgari ücret çalışmalarına ilişkin olarak Akşener, “Asgari ücret konusunda da her zamanki gibi arkadaşlarımız çalıştı. Ülkemizin şartlarını göz önüne alarak önerimizi geliştirdik, iktidarla paylaştık. Dedik ki ‘Asgari ücreti, 4 bin lira yapın. Devlet eliyle 555 lira vergi muafiyeti sağlayıp, işverenin yükünün bir kısmını da omuzlayın'. Sonuçta ne oldu? Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İşveren maliyetinin 450 liralık kısmını da devlet üstlendi. İşçilerimiz de zam oranını olumlu buldu. Yani, İYİ Parti'nin makul siyaset anlayışı sayesinde kazanan milletimiz oldu. Demek ki neymiş muhalefete kulak verildiğinde kıyamet kopmuyormuş. Demek ki neymiş muhalefete kulak verildiğinde iyi şeyler oluyormuş. Hep söylediğim gibi, bizim çözümlerimiz, projelerimiz, miri maldır. Alsınlar kullansınlar. Yeter ki milletimize faydası olsun. Yalnız milletimizin bu kazancının ne kadar süreceğinden endişe duyuyoruz. Bu yüzden bazı önemli itiraz noktalarımız ve bazı tamamlayıcı önerilerimiz var. Değerli dava arkadaşlarım, şimdi bu arkadaşlar belli ki farkında değiller ama kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret artışı 4 ayda eriyecek. O yüzden biz İYİ Parti olarak üç ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışanımızın emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.