İYİ Parti heyetinden CHP'ye bayram ziyareti

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar devam ediyor. Bu çerçevede CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, İYİ Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Fatih Koca, Genel İdare Kurulu Üyesi Sevin Çağlayan ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'dan oluşan İYİ Parti heyeti, CHP heyeti ile bayramlaştı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığında, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitoğ'dan oluşan CHP heyeti ise İYİ Parti heyetini kabul eden isimler oldu. Görüşmede, kadın hakları ve toplumsal eşitlik gibi konular konuşuldu.