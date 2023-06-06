İYİ Parti Kurucu Genel Sekreteri Çıray, partisinden istifa etti

Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray İYİ Parti'den istifa etti.

Dönem İzmir Milletvekiliği yapan Aytun Çıray İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Aytun Çıray sosyal medya da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Parti'nin kuruluşuna katılma kararımın temelinde ülkemizin adeta uçurumun kıyısına getirildiğine yönelik kaygılarım vardı. Amacım, ülkemizi girdiğimiz demokrasi ve hukuksuzluk krizinden çıkarmak ve bunun için de bir milli seferberlik ruhuyla, kuşatılmış muhalefete yeni bir parti ile destek olmak ve Türk milletini harekete geçirerek seçimleri kazanmaktı. Bana göre, ülkemizi uçurumun kenarına getiren şey laiklik karşıtı hareketler, TSK'ya yapılan yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016 FETÖ damgalı kanlı ihanet girişimiyle başlayan süreçti. Türkiye'nin içine sürüklendiği girdapla birlikte sıkışan siyasetin bana göre demokratik açıdan çözümü, merkezde, Atatürk ilkelerine ve kurucu milli değerlere bağlı, bu ilkeler ışığında kuşatılmaya çalışılan CHP ile birlikte cumhuriyet için mücadele edebilecek özgürlükçü bir parti kurmaktı. Bu duygu ve düşüncelerle kurduğumuz İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun demokratik desteği ile seçimlere girerek TBMM'de grup kurdu ve oy oranları gittikçe artan bir şekilde yükselmeye başladı. Tam bu esnada derinden derine işlediği anlaşılan sinsi bir anlayış ile 20 Eylül 2020 İYİ Parti Kurultay'ında söz konusu hedefe ilk darbe vuruldu. Başta bana ve Ümit Özdağ'a olmak üzere İYİ Parti'de bir tasfiye operasyonu başlatıldı. Bu kriz Özdağ'ın ayrılıp parti kurması ile sonuçlandı ki; etkiyi 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadık.

‘Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam' denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanı'na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi. Kamuoyu bildiği için burada tekrarlamaya gerek görmediğim daha pek çok başka nedenden dolayı bugün itibarı ile kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum. Cumhuriyet ve demokrasi adına bu süreçlere katkıyla birlikte şahsıma büyük bir hoşgörü ile destek veren Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'lilere bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Başta İzmir teşkilatları olmak üzere İYİ Partililerle milli sorunlar da her zaman gönül birlikteliği yapacağımıza yürekten inanıyorum. Aziz Türk Milletinin ve İzmirli hemşerilerimin beni anlayacaklarından eminim.”