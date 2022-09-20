İYİ Parti Lideri Akşener, Ankara esnafını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ve Keçiören ilçesinde esnafla bir araya geldi. Akşener'e beraberinde Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ve Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın da eşlik etti. Keçiören ziyareti sırasında konuşan Akşener, Hükümetin açıkladığı Sosyal Konut Projesi'ne değinerek, "Bakın seçime doğru gidiyoruz. Ne yaptılar? Sosyal Konut Projesi ortaya koydular. Mantık olarak doğru. Ama anlatılmayan bir yanı var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Şimdi Hayrettin Karaman'dan değil ama bu işi iyi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum. Dini olarak da yanlış, siyasi doğru olabilir amma velakin mali olarak da yanlış. Çünkü neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bir vatandaş bilmek zorundadır. Onu söylemek zorundasınız. Bakın projeye söyleyecek sözümüz yok. Onlara düzeltmeleri için her türlü imkanı sunacağız, düzeltmedikleri takdirde biz geleceğiz, o projeyi yapacağız ve gerçekten fakirin evini ödeyebileceği şekilde teslim edeceğiz" diye konuştu.