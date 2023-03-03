İYİ Parti lideri Akşener'den "Altılı Masa" çıkışı: "Anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın dün gerçekleşen toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine ilişkin, “Anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir” dedi.

Akşener, dün gerçekleşen ‘Altılı Masa' toplantısının ardından bugün partisinin Genel İdare Kurulu ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından parti genel merkezinde basın açıklaması yapan Akşener, Altılı Masa'nın millet iradesini kararlarını yansıtma kabiliyetini yitirdiğini dile getirdi. Akşener, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda göreve davet etti.

Parti Genel Merkezi'nde konuşan Akşener, gelinen noktada İYİ Parti'nin bir kıskaca alındığını belirterek, “Bir dayatmaya mecbur bırakılmış; tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi, ölüm ve sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Milletin iradesinin her daim yanında olacağımıza söz verdik”

İYİ Parti'nin kuruluş felsefesinin, vazgeçilmez ilkesinin ve tek seçeneğinin, millete verdikleri sözü tutmak olduğunu söyleyen Akşener, “Biz, milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyuran olacağımıza söz verdik. Milletin sesinden korkan değil, güç alan olacağımıza söz verdik. Milletin iradesinin, her daim yanında olacağımıza söz verdik” diye konuştu.

“Biz bugünlere dayatmalara direnerek geldik”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünlere uzanan mücadelelerini, “Biz bugünlere; dayatmalara direnerek geldik. Biz bugünlere; kirli pazarlıkları reddederek geldik. Biz bugünlere; alışılmış yenilgilere karşı çıkarak geldik. Nitekim bu doğrultuda; siyasetimizin merkezine milletimizi alıp; memleketimizi, il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik” sözleriyle ifade ederek, vatandaşların hem dert ve isteklerini, hem iktidara yönelik eleştirilerini hem de muhalefetten beklentilerini dinlediklerini dile getirdi.

“Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığı konusunda görüş beyan ettik”

Dün gerçekleşen 6'lı Masa toplantısında, 5 siyasi partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dile getirdiklerini söyleyen Akşener, "Biz de İYİ Parti olarak; 3 yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkanlarda ve meydanlarda sıklıkla duyduğumuz; milletimizin, yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir; Erdoğan'a karşı, açık ara kazandığını gördüğümüz iki ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu iki isim; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu" açıklamasında bulundu.

“Anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir”

Akşener, Altılı Masa'nın son toplantısında bulunduğu çıkarımları dile getirerek, "Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna mubah sayılan kuyruklu yalanlar; milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir" şeklinde konuştu.

“Altılı Masa artık, millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir”

Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

“Yeri geldi; parti çıkarlarımızı göz ardı edip, milletimiz için fedakarlık ettik. Yeri geldi; şahsi hedeflerimizi kenara itip, milletimiz için feragat ettik. Yeri geldi; siyasi hesapları reddedip, milletimiz için inat ettik. Hakarete uğradık, dişimizi sıktık. İftiraya uğradık, göğüs gerdik. Linç edildik, yıkılmadık. Bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden; konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada, dün itibariyle 6'lı Masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir.”

(İmamoğlu ve Yavaş) “Milletimiz sizi göreve çağırıyor”

Akşener, sözlerinin devamında Mansur Yavaş'a ve Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çağrıda bulunarak, “Ne mutlu size ki; milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz samimiyetinizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de; vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken, saray hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremeyip, milletimizi yokluğa mahkum ederken; 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz; istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır” diye konuştu.

“Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, artık bir seçim yapılması gerektiğini söyleyerek, “Ya ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikayede figüranlık yapacağız. Ezcümle; ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Akşener, partisinin il başkanları ile toplantı gerçekleştirmek üzere Ankara'da bir otele geçti.