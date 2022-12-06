İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: “(Mecliste yaşanan kavgada) Hüseyin Bey olayı yatıştırmak adına hareket ediyordu”

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşat Zorlu, Meclis'te çıkan tartışma sonrası yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hakkında açıklama yaptı. Zorlu “Hüseyin Bey olayı yatıştırmak adına hareket ediyordu” dedi.

Meclis'te bütçe görüşmelerinin ikinci gününde milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışmalar çerçevesinde AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma oldu. Arbedede fenalaşan İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırılarak, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgiye göre, Örs'ün kalp ritminde bozukluktan ötürü rahatsızlandığı öğrenildi. Örs'ün kaldırıldığı hastane önünde İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ve İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur açıklamalarda bulundu.

Kavgada başından da yaralandığı belirtilen Örs'e ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan İYİ Partili Aylin Cesur yaptı. Cesur, Örs'ün sağlık durumuyla ilgili, “Başına yediği darbe sonrası durumu iyi değildi. EKG çekildiğinde kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminde bozulma olduğunu gördük. Hastanede ilk müdahale yapıldı. Yapılan müdahale kalp ritminin geri gelmesi için yapıldı. Bu müdahaleye olumlu geri dönüş yaptı. Ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Şu anda uyutuluyor” diye konuştu.

“Hüseyin Bey olayı yatıştırmak adına hareket ediyordu”

Saldırıya ilişkin hastane önünde açıklamada bulunan Kürşat Zorlu ise saldırının utanç verici olduğunu söyleyerek, şu şekilde konuştu:

"Bu saldırıyı gerçekleştirenler için utanç verici bir durumdur. Demokrasiyi, uzlaşmayı bir tarafa bıraktıklarını biliyorduk ama insanlığı bir tarafa bıraktıklarını milletimiz bir kez daha görmekte. Hüseyin Bey olayı yatıştırmak adına hareket ederken o sırada AK Parti'li bir milletvekili, parmağında da bir yüzükle milletvekiline saldırıyor. Bu milletin vekilliği değil milletin cellatlığına soyunmaktır."

Zorlu, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs'ün durumu hakkında gelişmelerin aktarılacağını bildirdi.