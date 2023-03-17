İYİ Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor

14 Mayıs günü gerçekleşecek olan genel seçimler öncesi İYİ Parti'de de milletvekili aday adaylığı başvuru süreci devam ediyor.

İYİ Parti'de seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 15 Mart'ta başlayan İYİ Parti milletvekili aday adaylığı başvuru süreci bugün de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Milletvekilliği aday adaylığı başvurunda bulunan Ziraat Mühendisi Aysen Pervin Güngör, hayırlı bir seçim olmasını dileğinde bulunarak, "Ben Isparta Yalvaç'tan milletvekili aday adayı oldum. Umudumuz ülkemiz genelinde sayının çok daha fazla olması, güçlenmemiz ve bu seçimi mutlaka kazanmamız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, milletvekili aday adaylığının 22 Mart'a kadar süreceğini açıklamıştı. İYİ Parti'de erkek milletvekili adaylığı 30 bin lira, kadın ve genç aday adaylarda ise bu ücret 15 bin lira. Engelli bireylerden ise aday adaylığı başvuru ücreti alınmıyor.