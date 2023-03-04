İYİ Partili Dervişoğlu: "Akşener, 6 Mart'taki Liderler Buluşması'na katılmayacak"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavahat Dervişoğlu, 6 Mart'ta 5 muhalefet partisi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Liderler Buluşması'na Meral Akşener'in katılmayacağını açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkez ek binasında parti Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldiği toplantı sona erdi. Konutuna geçmek üzere ayrılan Akşener, gazeteciler tarafından yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Öte yandan İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, yaptığı açıklamada Akşener'in 6 Mart'ta 5 muhalefet partisi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Liderler Buluşması'na katılım durumuna ilişkin, “Hayır, katılmayacak. 5 partinin lideri bugün toplandı, bir de onlara sorun. Zamanı gelince her şeyi konuşacağız” ifadelerine yer verdi.