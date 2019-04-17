İzci grubundan Başkan Altınok'a sürpriz ziyaret

Göreve başladığı günden itibaren sokaklarda karşılaştığı vatandaşların tebriklerini kabul eden ve Keçiören Belediyesine gelen ziyaretçilerini ağırlayan Başkan Turgut Altınok'u bu kez Vadi İzcilik Gençlik ve Spor Kulübünün minik üyeleri ziyaret etti.

Ankara Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren Vadi İzcilik Gençlik ve Spor Kulübünün Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kurtçu ve kulüp sorumlusu Behzat Döl, ziyaret sırasında kulübün faaliyetleri hakkında Başkan Altınok'a bilgi verdi. İzci kulübünün Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Kitap Kokusu Projesi'ni anlatan Behzat Döl, bu projeyle izcilik eğitimi ve kamplarının yanı sıra gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırıldığını söyledi. Behzat Döl, ayrıca gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklerle inançlı birer birey olarak topluma kazandırılması gibi hedeflerinin bulunduğunu belirtti.

“Manevi değerlerimiz birlik ve beraberlik anlayışımızı güçlendirir”

Milli ve manevi değerlerin yeni nesle iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Başkan Altınok ise şöyle konuştu:

“Bu gençlerimiz bizim geleceğimiz. İnşallah en iyi şekilde yetişecekler. Biz de onları geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapacağız. Biz gençlerimize manevi değerlerimizi ne kadar aşılayabilirsek birlik ve beraberlik anlayışımız aynı yönde gelişim gösterir. Türkiye'nin geleceğini inşa etme konusunda inisiyatif alan her bir öğretmenimize, eğitimcimize, yöneticilerimize geçmişte olduğu gibi bugün de desteğimizi sürdüreceğiz.”

Ziyaretin sonunda izci kulübünün 10 minik üyesiyle ve kulüp sorumlularıyla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Altınok, minik izcilerle tek tek vedalaşarak başarı dileklerini iletti.