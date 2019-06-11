İzinsiz reklam tabelaları tehlike saçıyor

Sincan ve Etimesgu'ta an caddeler üzerinde ki aydınlatma direklerine özel bir göz hastanesi ve restauranta ait olduğu iddia edilen yön tabelaları yasak olmasına rağmen direklere asıldı. Yasak olduğu için daha önce de kaldırılan bu tabelalar tekrardan uyarılara rağmen tekrar asıldı. Asılan ışıklı reklam tabelalarının trafik levhalarını kapatmaları ve sürücülerin dikkatlerini dağıtmaları kazalara yol açmakta. Sincan ve Etimesgut'ta yaşayan vatandaşlar kontrolsüz olarak asılan bu tabelaların konusunda belediyeleri göreve çağırdı.