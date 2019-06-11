İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzinsiz reklam tabelaları tehlike saçıyor

Sincan ve Etimesgut Ayaş yolu ana cadde üzerinde bulunan elektrik ve aydınlatma direklerine takılan özel firmalara ait ışıklı reklam ve yön tabelaları tehlike saçıyor.


Sincan ve Etimesgu'ta an caddeler üzerinde ki aydınlatma direklerine özel bir göz hastanesi ve restauranta ait olduğu iddia edilen yön tabelaları yasak olmasına rağmen direklere asıldı. Yasak olduğu için daha önce de kaldırılan bu tabelalar tekrardan uyarılara rağmen tekrar asıldı. Asılan ışıklı reklam tabelalarının trafik levhalarını kapatmaları ve sürücülerin dikkatlerini dağıtmaları kazalara yol açmakta. Sincan ve Etimesgut'ta yaşayan vatandaşlar kontrolsüz olarak asılan bu tabelaların konusunda belediyeleri göreve çağırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.