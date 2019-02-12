İzmir Aliağa Limanı'nda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İzmir Aliağa Limanı'nda piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye genelinde sigara kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, İzmir Aliağa Limanı'nda piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk değerlendirmesi ve istihbarat çalışmaları çerçevesinde, Dubai'den İzmir Aliağa Liman sahasına gelen ve içerisinde dizüstü bilgisayar çantası olduğu beyan edilen konteyner, şüphe üzerine takibe alındı. Gümrük işlemleri sırasında liman sahasında takip edilen konteyner-ray kontrolünden geçirildi. Konteynerde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine ayrıca çay tütün dedektör köpekleri tarafından detaylı aramaya tabii tutuldu ve dedektör köpekler de konteynere tepki verdi. Bunun üzerine, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince açılan konteynerde yapılan detaylı incelemede piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla söz konusu kaçak sigaralara el konularak soruşturma başlatıldı.