İzmir Körfezi'nde Amfibi Hazırlık Eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimlerinin 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezi'nde icra edildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, eğitimlere, Kara Kuvvetleri Komutanlığının taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçakları da iştirak etti. Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekâta yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz" denildi.