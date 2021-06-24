İzmir Valisi Köşger, Türkiye'nin istihdam ve sosyal uyum temalı ilk projesini inceledi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin istihdam ve sosyal uyum temalı ilk projesi Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi'nde Türk ve Suriyeli kursiyerlerle görüşen Vali Köşger, Türkiye'ye gelen herkesin bu toprakların zenginliği olduğunu söyledi. Köşger, “Her gelen güzel bir renk oluşturmuştur ve bu tablonun güzelleşmesine katkı sağlamıştır. Bizim bugün çok güzel bir kültürümüz varsa, dünyaya önereceğimiz medeniyet teklifimiz varsa, gastronomisinden tutun turizmine dünyaya söyleyeceğimiz sözümüz varsa işte bu sözleri söylemede her bileşenin, her gelenin katkısı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Proje ortaklarına çalışmaları için teşekkür eden Vali Köşger, “İzmir tarihin çok eski dönemlerinden beri multikültürel yaşamaya alışkın bir şehir. Bu şehir bir liman şehri. Bir liman şehrinin bütün karakteristik özelliklerini taşıyor. Liman şehirleri ufku açık şehirlerdir, vizyon sahibi şehirlerdir, dünyadan haberdar olan şehirlerdir ve dünyadaki bütün milletler ile birlikte yaşamayı becerebilen şehirlerdir. Dolayısıyla İzmirliler, bugün sayıları 148 bini bulan sığınmacı Suriyeliler ve diğer uyruklardan kişilerle birlikte 172 bin civarındaki yabancıyla yani İzmir nüfusunun yaklaşık yüzde 4'üne tekabül eden diğer milletlerden kişilerle birlikte uyum içinde yaşamaya devam etmektedir” dedi.

İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Koordinatörü Zerrin Şimşek, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesi ile Vali Köşger'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, projenin kamu, sivil toplum, özel sektör işbirliği ile yürütüldüğüne vurgu yaptı. İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin özenli çalışmalarıyla pandemi sürecinde kurs faaliyetlerinin sürdüğünü söyleyen Şimşek, “Projenin sosyal işletme modeli ile kendi kendini idame ettirecek bir aşamaya gelmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

İzmir Gömlek, Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Olgun Aktaş, İŞKUR verilerine göre İzmir'de düz dikiş makinacı ihtiyacı bulunduğunu belirterek, “İzmir'in gömlek üretim kapasitesini artırabilecek kalifiye meslek elemanına gereksinim var. Bu proje ile İzmir'de yaşayan Suriyeli sığınmacı insan kaynağı potansiyelini iş piyasasına kazandırmayı, kayıtlı istihdama destek vermeyi ve aynı zamanda yerel halk ile sığınmacı topluluğun sosyal uyumuna katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.