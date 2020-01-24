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İzmir'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma harp mayın zarfı imha edildi

İzmir’de su altında tespit edilen cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.

İzmir'de su altında tespit edilen cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.


İzmir'in Karaburun ilçesinde Saipaltı balıkçı barınağı girişinde su altında tespit edilen şüpheli cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timi tarafından yapılan keşif sonrasında 1. Dünya Harbi'nden kalan eski demirli harp mayın zarfı olduğu değerlendirilerek yerinde imha edildi.

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