İzmir'de “Bulgaristan'dan Türkiye'ye Zorunlu Göç Sempozyumu” düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi iş birliğiyle 18-19 Ekim tarihlerinde İzmir'de “30. Yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye Zorunlu Göç Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecek.

93 Harbi olarak bilinen Osmanlı - Rus Savaşı'nın ardından Balkanlar'dan Türkiye'ye doğru gerçekleşen kitlesel göç akımlarının sonuncusu olan 1989 Bulgaristan göçünün 30'uncu yıl dönümünü anmak üzere gerçekleştirilen sempozyumda, göç sürecine neden olan siyasal, sosyal ve ekonomik etkenler ele alınacak. Göç sürecinde yaşanan zorlukların ve göçün her iki toplum üzerinde oluşturduğu değişimin irdeleneceği etkinlikte, göçmenlerin Türkiye'deki iskân ve uyum süreci ve göç sonrası Bulgaristan'la olan ilişkileri de konuşulacak. Bulgar kamuoyunun zorunlu göçe dair yaklaşımı da sempozyumda ele alınacak konular arasında bulunuyor.

Sempozyumda ayrıca Bulgaristan göçmenlerinin göç sürecinde yaşadıklarını aktaracakları özel bir oturum da düzenlenecek. Konuyu tarihsel, hukuki, sosyal ve kültürel açılardan masaya yatıracak olan sempozyumda çifte vatandaşlık, kültürel kimliklerin korunması ve Bulgaristan'daki taşınmazların durumu gibi geçmişten bugüne devam eden tartışmalara konu olan meselelere de açıklık getirilmesi hedefleniyor.